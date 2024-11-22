إعلام عبري: انتحار 6 جنود بعد عودتهم من غزة ولبنان

الساعة 08:04 م|22 نوفمبر 2024
إصابات جنود الاحتلال الاسرائيلي
إصابات جنود الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بان ستة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي اقدموا على الانتحار بعد عودتهم من القتال في قطاع غزة ولبنان.

وأضاف الاعلام العبري، بأن ثلاثة من هؤلاء الجنود انتحروا بإطلاق النار على انفسهم وواحد ألقى بنفسه من أعلى برج، واثنان شنقا نفسيهما.

 وبلغ عدد قتلى جنود وضباط جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من اكتوبر للعام 2023م، 804 قتيلا و 5,414 إصابة، بينهم 792 بحالة خطيرة.

 

 

 

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