سريع من المسيرات المليونية اليمنية: استهدفنا قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية بصاروخ "فلسطين 2"

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ القوة الصاروخية اليمنية عملية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح، سريع في كلمةٍ خلال المسيرات اليمنية الشعبية التضامنية مع غزة ولبنان، أنّ العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، مؤكداً أنّه حقق هدفه بنجاح.

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، مجدداً التأكيد على أنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وخرجت، اليوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة، وُصفت بـ "غير مسبوقة"، في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، إضافة إلى أكثر من 460 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات محافظات يمنية نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتيهما.