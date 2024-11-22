2300 شهيد ومفقود منذ بدء الاجتياح البري الجاري لمحافظة شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، اليوم الجمعة، أن 2300 شهيد ومفقود ارتقوا منذ بدء جيش الاحتلال الاسرائيلي الاجتياح البري الأخير على محافظة شمال قطاع غزة المحاصرة لليوم 47 على التوالي.

وقال بصل، في تصريح صحفي: إن "مناطق متعددة في شمال القطاع، تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، والاحتلال يتعمد تهجير المواطنين من الشمال".

وأشار إلى أن نفاد الوقود معضلة كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني، وتعرقل وصولهم لمحتاجي خدماتنا.

ويرغب جيش الاحتلال، في احتلال مناطق شمال قطاع غزة وتحويله لمناطق عازلة مستخدمًا سياسة التهجير تحت وطاة القصف المتواصل والحصار المشدد.