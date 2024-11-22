قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتقتحم بيت عزاء في الخليل

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت شاباً عند مدخل بلدة إذنا، واقتحمت بيت عزاء شهيد، في قرية الكوم، بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب صدام نبيل عوض (39 عاما) بعد أن احتجزته لعدة ساعات على حاجز عسكري أقامته عند مدخل بلدة إذنا، واقتادته إلى جهة غير معروفة.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم، بيت عزاء شهيد في قرية الكرم جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر عائلة، أن عددًا من قوات الاحتلال اقتحمت ديوان عائلة الرجوب، حيث كان يقام بيت عزاء للشهيد مراد الرجوب الذي ارتقى في قصف للاحتلال على مدينة غزة، يوم أمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إغلاقه.