شهيدان وإصابات بقصف طيران الاحتلال منزلاً في النصيرات

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان وأصيب أخرون، اليوم الجمعة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، باستشهاد شابين وإصابة ثمانية مواطنين أخرين بينهم أطفال بقصف طيران الاحتلال منزلاً في محيط أبراج عين جالوت.

وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى العودة، مشيرًا إلى أن أضرار بالغة حدثت بالمنزل جراء الضربة.