فلسطين اليوم

أصيب طبيب وأشخاص، اليوم الجمعة، إثر إطلاق طائرات مسيرة من طراز "كواد كابتر" على مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بإصابة الطبيب سعيد جودة ومراجعين بعد إلقاء مسيرات قنابل على المستشفى المحاصر منذ 47 يوماً على التوالي.

وأضاف أنه يتم تقديم العلاج لهم.

ويوم أمس، قصفت طائرات بدون طيار مولد الكهربائي ومحطة الاوكسجين في ساحة مستشفى كمال عدوان، كما استهدفت كوادر طبية ومرضى داخل الأقسام مرتين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن هذا الاستهداف أسفر عن اصابة ستة من الاطباء.