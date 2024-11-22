إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرى وبلدات نابلس

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات في محافظة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحامها قرية أوصرين، جنوب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، صوب منازل المواطنين.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من ذوي الإعاقة، من حارة جابر في البلدة القديمة من الخليل، علما أن حارة جابر وحارات البلدة القديمة القريبة من المسجد الإبراهيمي مغلقة ويمنع فيها التجول خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف تسهيل وصول المستوطنين إليها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمران الملاح عقب اقتحام منزل عائلته في قرية المجد، جنوب غرب الخليل.