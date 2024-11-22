فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن رصدها 15 صاروخًا أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت صحيفة "معاريف"، بإصابة مصنع في "نهاريا" بأحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وأضافت أن أضرار بالغة حدثت بالمصنع.

ودوت صافرات الانذار بعشرات المستوطنات في الجليل الاعلى والادنى، جراء إطلاق الصواريخ من لبنان، حيث جرى تفعيل القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، إلا أنها فشلت في التصدي لها.