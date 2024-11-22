الصحة تعلن عن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن حصيلة أعداد الشهداء الذين ارتقوا بقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وأفادت الصحة بغزة، بارتقاء34 شهيدا بقصف جوي وبري نفذه جيش الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع.

وبحسب معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء والاصابات إثر العدوان الاسرائيلي المستمر من اكتوبر للعام 2023م، إلى 44,056 شهيد و 104,268 اصابة.