بيتكوين تكسر حاجز الـ 99 ألف دولار للوحدة

فلسطين اليوم

كسرت العملة المشفرة الأبرز بيتكوين، مستوى 99 ألف دولار للوحدة في تعاملات الجمعة المبكرة، وهو مستوى غير مسبوق في عمرها الذي لم يتجاوز 16 عاما، وسط توقعات منصات تداول بتجاوزها 100 ألف قبل نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

ففي بداية جلسة اليوم، استقرت القيمة السوقية لمجمل عملات بيتكوين المتداولة والبالغ عددها قرابة 19.78 مليون وحدة، نحو 1.97 تريليون دولار أمريكي.

ولو كانت بيتكوين دولة، لكانت في المرتبة الثانية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، متفوقة على بلدان مثل أستراليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسعودية وهولندا وإندونيسيا وغيرها.