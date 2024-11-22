ارتفاع عدد شهداء القصف "الإسرائيلي" منذ صباح اليوم لـ25

فلسطين اليوم

استشهد منذ فجر اليوم الجمعة 25 مواطنا، وأصيب العشرات، في غارات "إسرائيلية" على عدة مناطق في قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعين لمواطنين وقارب صيد بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخر، بقصف زوارق الاحتلال الحربية قارب صيد في مدينة غزة.

وأكدت استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع الشفاء غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال ومدفعيته، سلسلة غارات على بلدة خزاعة شرق خان يونس، ووسط وشرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وفجر اليوم، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عصر في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. والشهداء هم: لؤي حسن أبو عصر وزوجته وابنه وليد وابنته فاطمة الزهراء، ومحمد نشأت أبو عصر، ونعيمة خليل أبو عصر، ومنى خليل جربوع (أبو عصر)، وجنى صابر جربوع.

كما استشهد الشقيقان أحمد ومحمد وليد أبو سمرة، في استهداف الاحتلال منزلا لعائلتهما غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثماني شهيدين من منطقة خربة العدس شمال محافظة رفح.

كما أشارت المصادر إلى استشهاد مواطن متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يوم إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس.

واستشهد مواطنان في حي الصفطاوي شمال محافظة غزة، عقب استهدافهما خلال محاولتهما الوصول لمنزليهما لتفقدهما. كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهدافهم من قبل مسيّرة إسرائيلية في بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وأفادت المصادر باستشهاد سيدة وطفلتها وبإصابة زوجها بجروح خطيرة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع مسجد الهداية بمنطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.