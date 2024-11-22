آيزنكوت يهاجم كاتس عقب قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين

فلسطين اليوم

هاجم رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الأسبق، غادي آيزنكوت، وزير الجيش يسرائيل كاتس، عقب إقراره إلغاء الاعتقال الاداري للمستوطنين في الضفة.

وقال آيزنكوت: "قرار كاتس إلغاء الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين خطأ كبير وخطير"

وأضاف، أن "القرار يضر أولا بالجيش باعتباره صاحب السيادة الذي يعطي الأمن وإنفاذ القانون والنظام في الضفة الغربية".

وأعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، عن قرار وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

ووفق ما أورده الاعلام العبري، نقلًا عن كاتس: "في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة وعقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وقال كاتس ، إنه من غير المناسب أن تمارس "إسرئيل" إجراءً جدياً من هذا النوع ضد سكان المستوطنات.

وفي لقاء عقده وزير الجيش كاتس هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك رونين بار، أبلغه وزير الجيش بقراره وقفه استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين وطلب منه وضع أدوات بديلة.