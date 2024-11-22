القسام تكشف عن تفاصيل العملية المركبة ضد قوات الاحتلال وآلياته في رفح..!

فلسطين اليوم

كشفت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العملية المركبة التي نفذتها ضد قوات الاحتلال وآلياته في رفح جنوب قطاع غزة

وقالت القسام في بلاغ عسكري: "تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح قبل قليل".

وأضافت، أن مجاهديها رصدوا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول" القسامية، وأكدوا مقتل جنديين بشكل مؤكد.

وأشارت القسام، إلى أنه فور وصول دبابة "مركفاه" صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها.

وأوضحت أنه بعد ذلك تم رصد تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة "الياسين 105"، لافتة أنه تم رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.