كتيبة طولكرم تفجر عبوة ناسفة بآلية عسكرية بمحور شارع البلدية

فلسطين اليوم

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية، وإطلاق زخات من الرصاص في محور شارع البلدية شرقي طولكرم.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم في بلاغ عسكري، اليوم الجمعة: "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية أكدوا لنا تمكنهم من تفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار معدة مسبقًا من نوع (شجاع1) بآلية عسكرية وإعطابها في محور شارع البلدية بعنبتا".

وأضافت، أن مجاهديها تمكنوا من إمطار الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص في محور شارع بلدية عنبتا شرق طولكرم