جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 3 قرى جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، أمراً بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولي.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان قرى وبلدات "الطيبة، عدشيت القصير، دير سريان" بإخلاء منازلهم فوراً، مشدداً على حظر تحرك الأهالي جنوبا.

وفجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا وقال إنه تم اعتراض بعضها.

وأكدت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" إطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا والكريوت.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في حيفا وتصدي الدفاعات الجوية الإسرائيلية لرشقة صاروخية في سماء المدينة.