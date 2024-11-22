قرار "إسرائيلي" بوقف مذكرات الاعتقال ضد المستوطنين بالضفة

فلسطين اليوم

أعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، عن قرار وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

ووفق ما أورده الاعلام العبري، نقلًا عن كاتس: "في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة وعقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وقال كاتس ، إنه من غير المناسب أن تمارس "إسرئيل" إجراءً جدياً من هذا النوع ضد سكان المستوطنات.

وفي لقاء عقده وزير الجيش كاتس هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك رونين بار، أبلغه وزير الجيش بقراره وقفه استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين وطلب منه وضع أدوات بديلة.