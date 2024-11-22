الرشق يدعو كافة الدول لمنع نتنياهو وغالانت إفلاتهما من المحاكمة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من مُنْكِري الإبادة في غزة.

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الموقف الأمريكي معزول، ويقف وحيداً في معارضة محكمة الجنايات، كما وقف وحيداً ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب.

وأضاف أن معارضة أمريكا لقرار الجنائية الدولية يعبر عن غطرسة القوة، وعدم احترام القانون الدولي الإنساني، مبينًا أن دفاع أمريكا عن مجرمي الحرب الصهاينة هو دفاع عن نفسها باعتبارها شريكاً كاملاً في جرائم الإبادة.

ودعا عضو المكتب السياسي، كافة الدول للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ومنع إفلاتهما من المحاكمة.