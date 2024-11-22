"أمنستي" تبارك مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

فلسطين اليوم

باركت منظمة العفو الدولية "أمنستي" مذكرة محكمة العدل الدولية باعتقال رئيس حكومةالاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت.

وأكدت المنظمة أن نتنياهو وغالانت متورطان في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة ولبنان.

وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية وبإصدارها مذكرات الاعتقال، تعطي أخيرًا أملًا حقيقيًا بتحقيق العدالة لعدد لا يُحصى من ضحايا جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وأضافت "نحث جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة وجميع حلفاء إسرائيل على احترام قرار المحكمة والقانون الدولي من خلال اعتقال المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة".

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو، وغالانت، رغم الضغوطات الغربية الهائلة التي تعرضت لها المحكمة ورئيسها كريم خان، للحيلولة دون إصدارها.