دول ستعتقل نتنياهو وغالانت حال دخولهما إلى أراضيها..!

فلسطين اليوم

بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الذي أقاله الأخير حديثاً يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في غزة، سارعت دول عديدة لإعلان تأييدها قرار المحكمة وعزمها على اعتقال كل من نتنياهو وغالانت في حال دخولهما أراضيها.

إيطاليا

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أمس الخميس، أنّ إيطاليا سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد. وأضاف كروزيتو في حديث لقناة راي التلفزيونية أنه يعتقد أنّ المحكمة الجنائية الدولية "مخطئة" بقرارها عبر وضعها الزعيمين الإسرائيليين في المستوى نفسه مع حركة حماس، لكنه أكد أنه في حال جاء نتنياهو أو وزير الأمن السابق يوآف غالانت "إلى إيطاليا، فسيتعيّن علينا توقيفهما" بموجب القانون الدولي.

وقال كروزيتو الذي تتولى بلاده هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن الأمر ليس خيارا سياسيا، إذ يتعين على إيطاليا باعتبارها دولة طرفا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

كندا

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا ستلتزم بجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، وعند سؤاله عن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر صحافي، قال ترودو: "من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي. نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية".

كولومبيا

بدوره، رحب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، معتبراً أنها "خطوة منطقية يجب اتخاذها". وقال بيترو في منشور بحسابه على منصة إكس: "هذه هي الخطوة المنطقية التي يجب أن تُتخذ. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. المحكمة الجنائية الدولية تقول ذلك ويجب احترام هذا القرار".

ودعا الرئيس الكولومبي نظيره الأميركي جو بايدن إلى احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إذا تجاهل بايدن هذا الأمر، فسوف ينجر العالم إلى الهمجية"، وأردف: "يتعين على الغرب أن يستعيد استقلاله في السياسة الدولية وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للامتثال لقرار المحكمة".

هولندا

وقال وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب، إنّ هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا لزم الأمر. وجاء تصريح الوزير الهولندي الذي تحتضن بلاده مقر المحكمة في لاهاي، بعد وقت قصير من إعلان المحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وأضاف فيلدكامب، في بيان مصور نشره على صفحته في "إنستغرام"، إنّ "هولندا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفي حال قدوم نتنياهو إلى هولندا سيُعتقل"، مضيفاً أنّ "هولندا بعد الآن لن تُجري تواصلاً غير ضروري مع نتنياهو".

بلجيكا

وذكرت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بيترا دي سوتر، أمس الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضافت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال"، وأشارت إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.