413 يومًا على العدوان بغزة.. شهداء وجرحى جنوب ووسط وشمال القطاع

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يومها الـ413 على التوالي، إذ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب المجازر الدموية بحق النازحين والمدنيين، مع استمرار القصف الجوي على مناطق متفرقة من القطاع.

ففي خان يونس، استشهد أم وطفلتيها في قصف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ صباح الخميس إلى 90 شهيدا، بحسب مصادر طبية.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة الداية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما أصيب عدد من أفراد الكادر الطبي داخل مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع، بعضهم وصفت إصابته بالخطيرة، جراء إلقاء مسيّرات الاحتلال قنابل على ساحة المستشفى.

وقال مصدر طبي في المستشفى إن مسيّرات الاحتلال قصفت مولد الكهرباء، ما تسبب بأضرار كبيرة، خاصة أنه لا يوجد بديل لهذا المولد الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى، وعدم توفر إمكانيات لإصلاح الأضرار في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وأطلقت طائرات الاحتلال الرصاص تجاه المنازل المتبقية في مخيم جباليا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وسط القطاع، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الهور في منطقة مخيم (5) شمال النصيرات.

وفي جنوب القطاع، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نسفت عدة منازل جنوب رفح.

ويشن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر، ما أدى لاستشهاد 44,056 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، ناهيك عن الدمار الواسع في البنية التحتية والسكنية والتجارية.