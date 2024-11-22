جيش الاحتلال يواصل قصف لبنان لليوم الـ 61

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لليوم الـ 61، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على أنحاء متفرقة.

وصباح اليوم الجمعة، جدد جيش الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وشن أربع غارات على منطقتي الحدث وحارة حريك، مدمرا مباني سكنية.

كما أصدر جيش الاحتلال، صباحا، أوامر جديدة بإخلاء قرى الطيبة وعدشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان.

وفجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال قصفا عنيفا استهدف أطراف بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا ويحمر الشقيف في الجنوب اللبناني.

و قصف الاحتلال بالقنابل الحارقة بلدة الناقورة في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأعلن محافظ بعلبك والهرمل أمس الخميس استشهاد 47 شخصًا وإصابة 22 آخرين، في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدات بالمحافظة شرقي لبنان.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.