الصحة: خطر شديد على حياة المرضى والطواقم داخل مشفى كمال عدوان

فلسطين اليوم

جددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، استهداف م.كمال عدوان شمال قطاع غزة، أصيب إثره 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت الى العناية المركزة. وفق ما أفادت به وزارة الصحة بغزة.

وقالت الصحة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الاستهداف أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، محذرة أن ذلك ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.

حيث يتواجد بالمستشفى 80 مريض و 8 حالات في العناية المركزة.

وأدانت وزارة الصحة العمل الاجرامي المتكرر والمستمر على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

كما جددت مناشدتها للمؤسسات الدولية والانسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.