جيش الاحتلال يقتحم الضفة ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من المواطنين وسط اشتباكات مسلحة.

ففي نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين تصدوا لاقتحام جيش الاحتلال للبلدة القديمة، عند دوار الغاوي.

كما اندلعت، الليلة الماضية ،مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحام عدة منازل لمواطنين في بلدة سبسطية.

ودهم جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدة إذنا غرب الخليل وفتش منزل الأسير عادل ابو أسعد المعتقل منذ ثلاثة أيام واعتقل نجله شادي.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرية المجد جنوب الخليل، واعتقل الشاب عمران اسماعيل الملاح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين مراد المطور، و أيمن جرادات من بلدة الشيوخ بالخليل.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون وبلدة بيتونيا.