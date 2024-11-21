طيران الاحتلال يقصف مولد الكهرباء الخاص بمستشفى كمال عدوان

فلسطين اليوم

قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، المولد الكهربائي التابع لمستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية، في تصريح: إن "طيران الاحتلال قصف مولد الكهرباء في ساحة المستشفى بطائرة مسيرة"، مشيرًا إلى أنه تسبب في أضرار كبيرة جداً، خاصة أنه لا يوجد بديل لهذا المولد الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى.

وأضاف أبو صفية: "في ظل الحصار القائم والمتواصل، ليس لدينا أي إمكانيات لإصلاح هذا الخراب".

وأكد أن "جرائم الاحتلال مستمرة بلا توقف، في ظل الصمت الدولي تجاه كل ما يحدث ضد المنظومة الصحية، وتحديداً مستشفى كمال عدوان".

وأصيب عدد من الكادر الطبي داخل مستشفى كمال عدوان، جرّاء انفجار قنابل ألقتها الطائرات المسيرة.

ويحاصر جيش الاحتلال، لليوم 46 على التوالي محافظة شمال قطاع غزة، وارتكب فيها ابشع الجرائم الانسانية ضد السكان خاصة في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، وأسفر عن ارتقاء أكثر من الفين شهيد وستة آلاف إصابة.