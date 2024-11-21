16 عملا مقاوما ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة ضد جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليتم تسجيل 16 عملا مقاوما.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير 4 عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات والقاء حجارة في 9 نقاط مواجهة وخروج مظاهرة واحدة.

ففي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، وتفجير عبوات بآليات الاحتلال في السيلة الحارثية.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة وفي مخيم العين.

كذلك شهدت مدينة قلقيلية وبلدة كفر اللبد في طولكرم مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات بيت قوات الاحتلال والشبان في بلدة الخضر ببيت لحم وإذنا في الخليل.