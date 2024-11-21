لمدة عامين..مانشستر سيتي يمدد عقد مدربه بيب غوارديولا

فلسطين اليوم

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، عن تمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين.

وجاء تمديد عقد غوارديولا في فترة حرجة من الموسم بعد تلقي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع خسائر توالياً في جميع المسابقات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر.

وذكر سيتي في بيانه: "غوارديولا وقّع على عقد جديد مع مانشستر سيتي لمدة عامين".