لمدة عامين..مانشستر سيتي يمدد عقد مدربه بيب غوارديولا

الساعة 10:20 م|21 نوفمبر 2024
بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

فلسطين اليوم

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت، مساء اليوم الخميس21/11/2024م،  عن تمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين.

وجاء تمديد عقد غوارديولا في فترة حرجة من الموسم بعد تلقي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع خسائر توالياً في جميع المسابقات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر.

وذكر سيتي في بيانه: "غوارديولا وقّع على عقد جديد مع مانشستر سيتي لمدة عامين".

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