البيت الابيض يرفض قرار المحكمة الدولية بشان اعتقال نتنياهو غالانت

فلسطين اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين "إسرائيليين" كبار.

وأعرب البيت الابيض، في بيان، عن قلقهم للغاية إزاء اندفاع الادعاء في السعي للحصول على أوامر اعتقال بحق المسؤولين "الإسرائيليين".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية بشأن هذه المسألة".

وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، اليوم، أنها أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة.

وبحسب إعلان المحكمة، الذي يشير إلى الفترة ما بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو من هذا العام، فإن هناك أساسًا محتملًا لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقضت بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن الجرائم التالية: التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، القتل، الاضطهاد والاستهداف المتعمد للسكان المدنيين.