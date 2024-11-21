"سوروكا" يستقبل 14 مصابًا من جنود جيش الاحتلال بمعارك في غزة

فلسطين اليوم

أعلن أطباء في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع المحتلة، اليوم الخميس، عن "استقبالهم 14 جندياً مصاباً في معارك مع المقاومة في قطاع غزة، أحدهم بحالة خطيرة، منذ بداية الأسبوع".

وأشار الأطباء، إلى أنه "منذ بدء الحرب قدم المستشفى وحده العلاج لـ3,770 جريحاً، من بينهم اثنان بحالة خطيرة ولا يزالان يتلقيان العلاج حتى الآن".

كما وأعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي إضافي برتبة رقيب أول من لواء "غفعاتي" بمعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

وبحسب معطيات صادرة عن جيش الاحتلال، فقد وصل أعداد قتلى الجنود والضباط إلى 804 وأكثر من خمسة آلاف إصابة منذ بداية الحرب في السابع من اكتوبر للعام 2023.