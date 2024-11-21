أستراليا تمنع دخول وزيرة "إسرائيلية" سابقة

فلسطين اليوم

رفضت السلطات الأسترالية منح وزيرة "إسرائيلية" سابقة تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في مؤتمر، لاحتمال أن "تحرض على الفتنة".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، إن "الوزيرة وعضو الكنيست السابقة أياليت شاكيد منعت من دخول أستراليا".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقارير إعلامية أسترالية أن طلب تأشيرة شاكيد رُفِض لأنها قد "تحرض على الفتنة".

وينص القانون الأسترالي على منع دخول من "يشوهون شريحة من المجتمع الاسترالي أو يحرضون على الفتنة".