فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في معارك شمال قطاع غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" دانيال هنغاري:" سمح بالنشر: الرقيب رون إبشتين 19 عاما مقاتل في كتيبة صابر، لواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة".

وفي لبنان، أكد المتحدث، إصابة 7 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

ولليوم الـ412 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 44,056 شهيدا و 104,268 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.



