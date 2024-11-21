"يوم أسود".. نتنياهو يعلق على قرار المحكمة الجنائية

فلسطين اليوم

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه وبحق وزير حربه السابق يؤآف غالانت، بتهم ارتكاب حرب وضد الانسانية في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في تصريح: "هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب، والمحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها

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وأضاف: "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط"، معتبرًا قرار المحكمة، "بمثابة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس".

وتابع نتنياهو: إن "قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس"، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

وأكمل: "المحكمة التي توجه إلينا تهما وهمية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تنفذ ضدنا وضد آخرين في العالم".

وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، اليوم، أنها أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة.

وبحسب إعلان المحكمة، الذي يشير إلى الفترة ما بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو من هذا العام، فإن هناك أساسًا محتملًا لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقضت بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن الجرائم التالية: التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، القتل، الاضطهاد والاستهداف المتعمد للسكان المدنيين.

ورفضت المحكمة الطعون التي قدمتها (إسرائيل) بشأن سلطة المحكمة ذاتها في مناقشة الحرب في غزة.

والمعنى المباشر لهذا القرار هو أن الدول الأعضاء في المحكمة 124 دولة، بما في ذلك جميع حلفاء (إسرائيل) تقريبًا باستثناء الولايات المتحدة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت إذا وصلا إلى أراضيهما.