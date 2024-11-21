4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

أفاد جهاز الدفاع المدني في مدينة غزة، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، بانتشال شهداء ومصابون اثر قصف الاحتلال منزلا سكينا في حي الصبرة غرب مدينة غزة

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل، فإن الطواقم تمكنت من انتشال 4 شهداء ومصابين اثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة "الداية" في شارع المغربي بحي الصبرة غرب مدينة غزة، ونقلتهم إلى مستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل في المدينة.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيد و 176 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.