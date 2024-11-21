الرابط الرسمي لفحص اسماء الدورة الرابعة لتعبة الغاز في غزة شهر 11

فلسطين اليوم

الرابط الرسمي لفحص اسماء المستفيدين من الدورة الرابعة لتعبئة اسطوانات الغاز في جنوب قطاع غزة عن شهر 11/2024 ، وقبل ساعات من كتابة هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم لاحظنا بوجود عمليات بحث على محرك جوجل الشهير على الشبكة العنكبوتية لدلالة على قوة الاهتمام الشديد من قبل المواطنين من أجل فحص اسمائهم علما ان الجميع يعاني من النقص الشديد في الغاز بفعل الحرب الاسرائيلية الدائرة والمستمرة منذ عام وما يزيد .

رابط فحص اسماء المستفيدين من الغاز في خانيونس 2024

وبعد المقدمة ، يمكن لجميع الاشخاص الذين يبحثون عن رابط التسجيل الجديد للاستفادة من الدورة الثالثة من الغاز في جنوب قطاع غزة من البحث عن اسمائهم بمجرد الضغط هنــــــــــــــــــــــــا في هذه الدورة ، وكل ما عليكم هو وضع رقم الهوية وتاريخ إصدار الهوية.

ونذكر الكل، بان قطاع غزة يشهد للشهر الحادي عشر على التوالي حربا شرسة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ونفذ فيها حرب عرفت بالإبادة الجماعية ضد الشعب الأعزل على مرمى ومسمع العالم.

كما وخلفت الحرب التي خلفت أكثر من 41 ألف شهيد وما يزيد عن 91 ألف إصابة معظمهم من الاطفال والنساء إلى جانب أوضاع معيشية غير إنسانية صعبة للغاية حيث انقطعت بالمواطنين والنازحين كافة السبل للعيش بكرامة بعد أن دمر الاحتلال جميع القطاع الخمس.

رابط فحص اسماء تعبئة الغاز في دير البلح

ونعلمكم إلى أنه يتطلب من كل رب أسرة تسليم اسطوانة الغاز إلى المندوب المرفق ضمن بيانات الكشف حيث يجري تعبئة 8 كيلو من الغاز لكل مستفيد ، حيث تتجدد الدورة كل فترة بأقصى 30 يوما .

وفي نهاية المقالة التي كنا نتحدث فيها عن رابط فحص اسماء لتعبئة الغاز للدورة الرابعة في جنوب قطاع غزة 2024 نتمنى ان تكون هذه المقالة قد نالت اعجابكم.

المزيد: رابط التسجيل لطلبة الثانوية العامة التوجيهي في غزة 2024 هنــــــــــــا .