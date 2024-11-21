فلسطين اليوم

رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الرابعة، يبحث العشرات من المواطنين في قطاع غزة وخاصة في جنوب وشمال قطاع غزة وبشكل متواصل ومستمر على رابط فحص كابونة الوكالة الطحين، بسبب شح الطحين وغلاء أسعاره ان توفر في المناطق الجنوبية لقطاع غزة ، اثر الاغلاق المستمر والمتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، الامر الذي فاقم من الازمة الإنسانية في مناطق جنوب القطاع، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة ، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التي تجري بشكل دائم وكبير على محرك قوقل والتي رصدها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن رابط فحص كابونة الوكالة الطحين.

رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة

رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة، وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، أنها ستوزع الطحين على جميع الأُسر سواء (لاجئ، أو مواطن) في كل من المناطق (محافظة رفح، ومحافظة خانيونس، ومحافظة الوسطى)، أما الأسر النازحة من شمال غزة أو مدينة غزة، فسيتم تسليمهم حسب المحافظة النازحين إليها، رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة

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رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة، وأوضحت في بيان صحفي، أنه سيتم الاعتماد في الحصص الموزعة (عدد أكياس الطحين) على عدد أفراد الأسرة حسب المعايير التالية:

أولاً: الأسرة المكونة من 1 إلى 3 أشخاص، ستحصل على عدد 1 كيس طحين.

ثانياً: الأسرة المكونة من 4 إلى 6 أشخاص، ستحصل على عدد 2 كيس طحين.

ثالثاً: الأسرة المكونة من 7 إلى 10 أشخاص، ستحصل على عدد 3 أكياس طحين.

رابعاً: الأسرة المكونة من 11 فما فوق، ستحصل على عدد 4 أكياس طحين.

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وبحسب مصدر مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فإن الوكالة ستشرع في الدورة الرابعة (الطحين) في 25/11/2024م، وذلك بعد انهاء الوكالة من تسليم الدورة الثالثة على كافة المواطنين في جنوبي قطاع غزة، رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة

ووصل سعر كيس الطحين قرابة الـ100دولار امريكي الامر الذي زاد من تداعيات الحرب على قطاع غزة، خاصة في الحياة المعيشية، الامر الذي ينذر بمجاعة جديدة في جنوب القطاع، اذ استمر الاحتلال في منع دخول المساعدات، رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الرابعة الجديد

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رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة، وأطلقت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رابط فحص كابونة الطحين لشهر نوفمبر 2024 الجديد لمحافظتي خانيونس ووسط قطاع غزة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد إعلان الوكالة استئنافها توزيع الدقيق الأبيض (الطحين) للدورة الثانية والثالثة على جميع الأُسر(اللاجئ، أو المواطن) في كل من محافظتي خانيونس والوسطى، رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الجديدة

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رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الرابعة، آلية توزيع كابونة الطحين على أسر في هذه المحافظتين من قبل الأونروا لشهر نوفمبر الحالي:

- تحصل الأسرة المكونة من 1 إلى 3 أشخاص، ستحصل على عدد 1 كيس طحين.

- تحصل الأسرة المكونة من 4 إلى 6 أشخاص على عدد 2 كيس طحين.

- تحصل الأسرة المكونة من 7 إلى 10 أشخاص على عدد 3 أكياس طحين.

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إجراءات التسليم:

رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الرابعة، ويسرت الأونروا إجراءات استلام كابونة الطحين لشهر نوفمبر 2024، حيث يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة استلام الكابونة بتقديم هوية رب الأسرة وهويته الشخصية.

وفي حال فقدان هوية رب الأسرة، يمكن استبدالها بأوراق ثبوتية أخرى، رابط فحص كابونة الوكالة الطحين

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رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الرابعة، وخطوات فحص كابونة الطحين 11-2024 الجديد بمحافظتي خانيونس والوسطى، كالآتي:

- أدخل رقم هوية رب الأسرة: سيتم استخدام رقم الهوية للبحث عن بياناتك في قاعدة البيانات وتحديد موعد استلام الكابونة.

- أكمل عملية التحقق: انقر على خانة "أنا لست روبوت" لإثبات أنك لست برنامجًا آليًا.

- تحقق من النتيجة: ستظهر لك صفحة تعرض موعد استلام الكابونة المحدد لك.

ملاحظة: إذا لم تجد نتائج بعد البحث، يرجى مراجعة مكتب الأونروا الأقرب إليك للاستفسار عن السبب.

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رابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الرابعة، وأخيراً، أشارت الوكالة الغوث بالقطاع إلي استمرارها في توزيع السلة الغذائية (الكابونة البنية) على الأسر التي لم يسبق لها الاستلام حال توفر الكميات من الأسر الأكبر حجمًا إلى الأقل، علماً أنها ستبدأ في توزيعها على الأسر المكونة من 5 أفراد إلى الأقل بعد قرابة انتهائها من توزيعها على الأسر الأكثر من 6 أفراد، رابط فحص كابونة الوكالة الطحين

رابط فحص كابونة الوكالة الطحين، وللتحقق من موعد استلام كابونة الطحين الخاصة بك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأونروا المخصص لهذا الغرض عبررابط فحص كابونة الوكالة الطحين الدورة الرابعة هنــــــــــــا