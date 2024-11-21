شهيدان بقصف جوي "إسرائيلي" على بعلبك بجنوب لبنان

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن استشهاد مواطنين في غارة جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة بعلبك بالبقاع شرقي لبنان.

وأفادت الصحة اللبنانية، باستشهاد مواطنين وإصابة اثنين أخرين بجراح متفاوتة جراء الاستهداف الذي طال بعلبك.

وارتفع عدد الشهداء والمصابين، بحسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في الثامن من اكتوبر للعام 2023، إلى 3558 شهيدا و15123 مصابا.