يوآف غالانت يعلق على قرار اعتقاله من قبل الجنائية الدولية..فماذا قال؟

فلسطين اليوم

علق وزير الحرب "الإسرائيلي" السابق يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" الحالي بنيامين نتنياهو .

وقال "غالانت":" إن العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة بنفس المكانة و العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضفي الشرعية على قتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين"، بحسب وصفه

وأشار إلى أن القرار يشكل سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل، مضيفا "ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

ولليوم الـ412 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.