إصابات في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة نازحين غرب مدنية خانيونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، باصابة مواطنين في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين على شاطئ البحر بالقرب من مفترق النص في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، نقلت طواقم الاسعاف على اثره (استهداف الخيمة) عدد من الاصابات إلى مجمع ناصر الطبي لتلقى العلاج.

وأشارت إلى أن النيران اشتعلت في عدد من خيم النازحين القريبة من الخيمة المستهدفة، تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على النيران واخمادها.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيد و 176 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.