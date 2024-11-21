أيرلندا: أوامر الجنائية الدولية باعتقال "نتنياهو" خطوة مهمة وخطيرة

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الخميس21/11/2024م، أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت خطوة مهمة وخطيرة.

وقال هاريس في بيان صحفي:" القرار خطوة بالغة الأهمية، وهذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة”.

وأضاف "أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

ولليوم الـ412 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.