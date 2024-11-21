مصدر "إسرائيلي": حماس معنية بصفقة على مراحل بعد تنازلها عن شرط وقف الحرب

فلسطين اليوم

نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني "إسرائيلي"، اليوم الخميس، قوله: أن "حركة حماس معنية بصفقة تبادل أسرى على مراحل وتنازلت عن شرط وقف الحرب على غزة".

وقال المصدر الأمني: "نحن أمام فرصة هي الأكبر منذ عام، ونحن قريبون من التوصل لصفقة".

إذاعة جيش الاحتلال، نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي أخر، قوله: إن "الاتفاق الذي له فرص هو صفقة إنسانية تشمل إطلاق سراح أسرى على خلفية إنسانية ووقف إطلاق نار لمدة 42 يومًا، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بالإضافة لأثمان كبيرة ستضطر (إسرائيل) لدفعها".

وأشارت وسائل اعلام عبرية، إلى أن "الصفقة المطروحة التي تقبل بها حاليا حماس وقف الحرب مدة 42 يوما مقابل إطلاق سراح أسرى (إنسانيين)، وأكملت في نقلها عن المصدر: "نحن سندفع ثمن كبير مقابل هذه الصفقة لكن سنستأنف الحرب بعدها".

ولفت الاعلام العبري، إلى أن "حماس تتعرض لضغوط كبيرة من قطر وتركيا ومصر وغيرها ولذلك بدأت تقبل ذلك".