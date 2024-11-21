سرايا القدس تعلن قصفها محور "نتساريم" وتجمعا لجنود الاحتلال في جباليا بوابل من قذائف الهاون

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، قصفها "محور نتساريم" وسط القطاع وتجمعا لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جباليا بقذائف الهاون

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" قصفنا بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى جنود العدو الصهيوني وموقع "أبو عريبان" في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون الثقيل، ضمن معركة طوفان الأقصى".

وفي بلاغ أحر، أعلنت السرايا، قصفها بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا.

ولليوم الـ412 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 44,056 شهيدا و 104,268 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.