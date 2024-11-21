سرايا القدس تزف أحد مجاهديها في نابلس وتؤكد بقائها ثابتة على درب الجهاد

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد جهاد رأفت قاطوني (26 عاماً)، من مجموعات مخيم العين - كتيبة نابلس والذي ارتقى خلال اشتباكه مع قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت مخيم العين في نابلس

وأكدت السرايا في بلاغ عسكري، أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "

صدق الله العظيم

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:

-الشهيد المجاهد جهاد رأفت قاطوني (26 عاماً).

من مجموعات مخيم العين - كتيبة نابلس

والذي ارتقى خلال اشتباكه مع قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت مخيم العين في نابلس، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

" وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد "

سرايا القدس - الإعلام الحربي

19 جمادى الأول 1446 هــــ

الموافق 21 - 11 - 2024