من مسافة صفر .."القسام": أجهزنا على 15 جنديا "اسرائيليا" في بلدة بيت لاهيا

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الخميس20/11/2024م، إجهازها على قوة "إسرائيلية" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري:" تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وفي بلاغ آخر، أعلنت القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" بالقرب من منطقة الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع

ولليوم الـ412 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 44,056 شهيدا و 104,268 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.