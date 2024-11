هذه الدول التي ستعتقل نتنياهو وغالانت عند وصولهما لها!

فلسطين اليوم

من المقرر أن تلتزم الدول الموقعة على ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وعددها 124 دولة، بالقرارات الصادرة عنها، والذي كان أخرها إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، يؤاف غالانت.

واتهمت الجنايات الدولية، نتنياهو وغالانت، بارتكابها جرائم حرب وضد الانسانية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم 412 على التوالي.

وتشمل الجرائم، (تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين).

كما وتشمل (الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى).

وحال وصل هذين المتهمين إلى الدول الموقعة على الميثاق لمحكمة الجنايات، سيجري اعتقالهما على الفور.



تعرف على هذه الدول التي ستعتقل نتنياهو وغالانت

أولا: الدول في أوروبا:



ألبانيا, أندورا, النمسا, بلجيكا, البوسنة والهرسك, بلغاريا, كرواتيا, قبرص, الدنمارك, إستونيا, فنلندا, فرنسا, جورجيا, ألمانيا, اليونان, المجر, أيسلندا, أيرلندا, إيطاليا, لاتڤيا, ليختنشتاين, ليثوانيا, لوكسمبورگ, مقدونيا, مالطة, الجبل الأسود, هولندا, النرويج, پولندا, البرتغال, رومانيا, سان مارينو, صربيا, سلوڤاكيا, سلوڤنيا, اسبانيا, السويد, سويسرا, المملكة المتحدة



ثانيا: الدول في أفريقيا:



بنين, بوتسوانا, بوركينا فاسو, بوروندي, جمهورية أفريقيا الوسطى, تشاد, الكونغو, جمهورية الكونغو الديمقراطية, جزر القمر, جيبوتي, گابون, گامبيا, غانا, غينيا, كنيا, ليسوتو, ليبريا, مدغشقر, مالاوي, مالي, موريشيوس, ناميبيا, النيجر, نيجريا, السنغال, سييرا ليونه, جنوب أفريقيا, تنزانيا, اوغندا, زامبيا.



ثالثا: الدول في الأمريكتين:



أنتيگا وبربودا, الأرجنتين, بربادوس, بليز, بوليڤيا, البرازيل, كندا, كولومبيا, كوستا ريكا, دومينيكا, جمهورية الدومينيكان, الإكوادور, گويانا, هندوراس, المكسيك, پنما, پاراگواي, پيرو, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, سورينام, ترينيداد وتوباگو, اوروگواي, ڤنزويلا



رابعا: الدول في آسيا:



أفغانستان, كمبوديا, جزر كوك, اليابان, الأردن, منغوليا, كوريا الجنوبية, طاجيكستان.



خامسا: في الاوقيانوسية:



أستراليا, تيمور الشرقية, فيجي, جزر مارشال, ناورو, نيوزيلندا, ساموا سورينام وجزر كوك.