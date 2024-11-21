خلال 24 ساعة..صحة غزة تكشف عن حصيلة الشهداء والاصابات في القطاع

الساعة 04:56 م|21 نوفمبر 2024
شهداء غزة
شهداء غزة

فلسطين اليوم

نشرت وزار ة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 412  على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي :" إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 71 شهيد و 176 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

 وأشارت إلى أن عدد من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

ولفتت الصحة إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 44,056  شهيد و 104,268  اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، مهيبة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة هنــــــــا

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