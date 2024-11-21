إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب مدينة الخليل

فلسطين اليوم

افادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الخميس21/11/2024م، بإصابة شاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا، غرب الخليل.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا، ونصبت حواجز عسكرية على عدة طرقات فيها، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، ووصفت حالته بالمستقرة.