أسعار العملات
دولار أمريكي3.74
يورو3.97
جنيه مصري0.08
دينار أردني5.28
جنيه إسترليني4.75
شهداء باستهداف طيران الاحتلال في جنوب شرق خانيونس
استشهد مواطنون، اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين، جنوب شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، بارتقاء أربعة شهداء جراء الغارة التي استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة قاع القرين جنوب شرق خانيونس.
وأشارت إلى اسماء الشهداء وهم:
1_جابر حسن احمد البشيتي
2_عبدالرحمن موسى ابو مصطفى
3_منذر ابو مصطفى
4_حمدي سالم ابو مصطفى