شهداء باستهداف طيران الاحتلال في جنوب شرق خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون، اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين، جنوب شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، بارتقاء أربعة شهداء جراء الغارة التي استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة قاع القرين جنوب شرق خانيونس.

وأشارت إلى اسماء الشهداء وهم:

1_جابر حسن احمد البشيتي

2_عبدالرحمن موسى ابو مصطفى

3_منذر ابو مصطفى

4_حمدي سالم ابو مصطفى