الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

فلسطين اليوم

أعلنت محكمة الجنايات في لاهاي، اليوم الخميس، أنها أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب إعلان المحكمة، الذي يشير إلى الفترة ما بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو من هذا العام، فإن هناك أساسًا محتملًا لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقضت بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن الجرائم التالية: التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، القتل، الاضطهاد والاستهداف المتعمد للسكان المدنيين.

ورفضت المحكمة الطعون التي قدمتها (إسرائيل) بشأن سلطة المحكمة ذاتها في مناقشة الحرب في غزة.

والمعنى المباشر لهذا القرار هو أن الدول الأعضاء في المحكمة 124 دولة، بما في ذلك جميع حلفاء (إسرائيل) تقريبًا باستثناء الولايات المتحدة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت إذا وصلا إلى أراضيهما.