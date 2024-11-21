نابلس تشيع الشهيد جهاد القاطوني

فلسطين اليوم

شيع الفلسطينيون في نابلس، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد جهاد رأفت القاطوني الذي ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، إلى مخيم العين، وسط هتافات تدعم المقاومة، وتدعو للرد على جرائم الاحتلال.

ونقل جثمان الشهيد إلى منزل عائلته في مخيم العين لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد حمزة بن عبد المطلب، ومواراته الثرى بمقبرة المخيم.