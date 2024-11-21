عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بـأن 116 مستوطنًا، بينهم 100 طالب يهودي و15 شرطيًا إسرائيليًا اقتحموا ساحات الأقصى صباح اليوم، من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسًا تلمودية.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، وتعرقل وصول المقدسيين وفلسطيني الأراضي المحتلة عام 48، فضلا عن قرارات الإبعاد عن الأقصى.