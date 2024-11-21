الاحتلال يهدم منشأة ويجرف أرضا زراعية في نابلس

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة تجارية وجرّفت أرضا زراعية في بلدة قبلان جنوب نابلس، بذريعة عدم الترخيص.

وقال رئيس بلدية قبلان رياض عملة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا، برفقة جرافة عسكرية، وهدمت بركسا غربي البلدة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أخطرت قبل نحو شهر، 30 منشأة في البلدة بالهدم، وتم انتزاع أمر قضائي بوقف الهدم لعدد منها.

كما جرفت آليات الاحتلال أرضا زراعية في قبلان، تعود ملكيتها للمواطن عدي الأسمر.